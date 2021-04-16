За I квартал 2021, за три месяца действия статьи 30 языкового закона, к уполномоченному по защите государственного языка о нарушении языкового законодательства в различных сферах общественной жизни поступило 1129 сообщений граждан, сообщила пресс-служба омбудсмена.

В IV квартале 2020 таких сообщений поступило почти в 10 раз меньше - всего 144.

«Увеличение количества обращений граждан связано прежде всего с тем, что с 16 января 2021 вступила в силу 30 статья языкового закона, которой предусмотрен полный переход сферы обслуживания на государственный язык. Также начал действовать наш сайт, благодаря которому граждане могут подать обращение или жалобу, заполнив электронную форму», - отметил Тарас Креминь.

О нарушении прав на получение информации и услуг на украинском языке больше всего граждан обратилось из Киева (327) и Киевской области (120), из Львовской области - 108 граждан, преимущественно фиксируют нарушения в других областях, из Харьковской - 99, Одесской - 49, Днепропетровской - 41, Черниговской - 35, Запорожской - 23, Полтавской - 21, Донецкой - 17, Луганской - 14, Винницкой - 13, Ивано-Франковской - 12, Николаевской и Черновицкой - по 11, Черкасской, Херсонской и Волынской – по 8 обращений.

Наименьшее количество обращений поступило из Житомирской области - 2, Ривненской - 5, Сумской – 6, по 7 обращений прислали жители Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Закарпатской областей.

В других обращениях не установлен регион заявителя.

«В целом же, в первом квартале 2021 нарушения языкового закона зафиксированы во всех областях Украины», - отметил Креминь.

Наиболее массовыми являются сообщения об отсутствии украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов о предоставлении услуг на государственном языке – 446. «С целью устранения нарушений нами проведена огромная работа. Как этого требует Закон, каждому из владельцев вебсайтов направлены письма с требованиями устранить нарушения. Стоит отметить, что подавляющее большинство владельцев интернет-магазинов добросовестно подходит к устранению нарушений и в 30-дневный срок информируют нас о переходе интернет-ресурсов на государственном языке. Убежден, что в дальнейшем количество обращений о нарушениях в этой сфере будет уменьшаться», - подчеркнул уполномоченный.

В нарушение своих прав на получение информации и услуг на государственном языке в маленьких магазинчиках и известных торговых сетях, а также в аптеках, салонах красоты, спортивных залах, ресторанах и кафе пожаловались 249 граждан из разных регионов Украины.

Стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления Одесской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Запорожской областей.

По результатам рассмотрения обращений, в которых граждане заявили о грубом нарушении их прав на получение услуг на государственном языке, принято решение об осуществлении мер государственного контроля за применением государственного языка. «Согласно статье 56 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в первом квартале этого года уже начато 35 мероприятий государственного контроля, тогда как в прошлом году таких мероприятий было осуществлено 22», - сообщил Креминь.