Украинские общественные и культурные деятели, журналисты и политики обратились к руководству государства и народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.

«В последнее время власти начали озвучивать тезисы, которые до сих пор были характерны лишь для пропаганды государства-агрессора и связанных с ней олигархических кланов. Президент Украины, председатель Верховной Рады, новый министр культуры и информационной политики и другие должностные лица вдруг начали рассказывать о необходимости пересмотреть закон о языке, о какой-то «другой стороне» (?!), которую надо «услышать», о таинственных «ученых», руками которых власть хочет расшевелить уже решенный на законодательном уровне вопрос государственного языка и осчастливить украинцев «правильными» языковыми инициативами», - говорится в обращении.

Власть с маниакальным упорством пытается протащить законопроект №2362 одиозного депутата Максима Бужанского, который уже в третий раз выносят на заседание комитета по гуманитарной и информационной политике. Этот проект предусматривает изменения в законы о языке и образовании, чтобы отменить переход с 1 сентября 2020 на обучение на украинском языке тех учеников 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском.

«Против этого антиукраинского проекта выступают не только общественные и экспертные среды, но и Министерство образования и науки. Ведь за три года напечатаны учебники и пособия, проведены курсы для учителей и ничто не мешает переходу школ на украинский язык. Очевидно, что форсированное рассмотрение проекта 2362 на комитете нужно для того, чтобы протолкнуть его на пленарном заседании Рады до каникул», - считают активисты.

Причем в последний «доработанной» редакции законопроект стал еще опаснее. Он ко всему прочему разрушает языковые нормы принятого уже нынешним составом парламента и подписанного Зеленским закона «О среднем образовании», открывая шлюзы для русификации образовательного процесса.

Не меньшее возмущение вызывает и подготовленная ​​к регистрации и рассмотрении на комитете новая версия законопроекта №2693 «О медиа». В тексте доработанного законопроекта не только значительно ухудшены по сравнению с предыдущей версией и действующем законодательством механизмы защиты украинского языка, но и практически уничтожается такой важный инструмент противодействия российской информационной агрессии как перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Законопроект предлагает отменить действующий перечень 150 человек, фильмы, программы, концерты с участием которых не имеют права демонстрироваться в Украине. Зато сформировать за очень узкими критериям короткий Перечень лиц, создающих угрозу медиа-пространству, попасть в который можно будет только через голосование Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания, большинство которого составляют выходцы из «Квартала 95» и студии «1+1». Это массовое возвращение на украинские экраны и в концертные залы «артистов рашистов» со всеми последствиями для информационной безопасности государства.

Это - красные линии, которые власть не имеет права пересекать ни ради коммерческих интересов олигархических СМИ, ни, тем более, в угоду Москве и ее пятой колонне.

Активисты призывают руководство государства и парламента, народных депутатов Украины:

1. Снять с рассмотрения провокационный законопроект Бужанского №2362 и прекратить попытки восстановления русификации образования;

2. При регистрации и рассмотрения в первом чтении нового законопроекта «О СМИ» не допустить ослабления ни одной действующей законодательной нормы, защищающей украинский язык и национальное информационное пространство, сохранить действующий Перечень лиц, угрожающих национальной безопасности и механизмы его наполнения и применения;

3. Отказаться от попыток ревизии Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и сосредоточиться на его неукоснительном исполнении. А в целом вместо возмущения и раскола общества на языковой почве - сконцентрироваться на решении социальных и экономических проблем украинских граждан.

«Защита нашего и культурно-информационного пространства - это вещи, которые украинцы защищать любой ценой всеми предусмотренными законом средствами. Мы призываем власти прислушаться к нашим справедливым требованиям и не провоцировать гражданское противостояние», - призвала инициативная группа.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечает, что языковой вопрос в Украине не стоит.