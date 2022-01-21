16 января 2022 вступила в силу статья 25 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которой обязательно наличие украинской версии печатных СМИ общегосударственной и региональной сфер распространения и наличие в каждой точке продажи не менее 50% названий изданий государственным языке.

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка приступил к мониторингу соблюдения законодательства в этой сфере. Во время первого этапа, который проводился в течение 18 января в Киеве, осмотрены точки распространения в сетях супермаркетов «Новус», «Ашан», «Сильпо», «Варус», а также возле станций метро «Вокзальная», «Житомирская», «Академгородок», «Героев Днепра».

«С удовольствием констатируем, что издания, вышедшие после 16 января и не имеющие украинской версии, в местах продажи не зафиксированы. Как видим, основные издатели выполняют норму Закона. Более того, многие из них перешли на издание газет и журналов исключительно на государственном языке», - говорится в сообщении.

«Еще в 2021 году на украинский перешел еженедельник «НВ», позже об этом также заявил и журнал «Фокус», с недавних пор – «Forbes». С нового года о переходе на украинский объявил ряд общеполитических, специализированных, развлекательных, спортивных газет и журналов, даже некоторые из тех, на чье законопослушание мало кто рассчитывал», – отметил уполномоченный Тарас Креминь.

В ходе мониторинга также установлено, что в целом и распространители соблюдают норму об обязательном наличии не менее 50% экземпляров изданий на украинском языке. В некоторых точках продаж не оказалось экземпляров на украинском языке газет и журналов, издаваемых ООО «Издательский дом 7я», ООО «Издательство Кузя», ООО «Мега-пресс», ООО «Бурда дистрибьюшенс сервисиз Украина», но это скорее связано с недостаточным тиражом экземпляров на украинском языке в условиях переходного периода. Указанным издателям следует рассмотреть возможность увеличения тиража на государственном языке, ведь спрос на украинскую продукцию есть и постоянно растет.

«В июне 2021 года мы провели мониторинг реального состояния доли печатных медиа на государственном языке, представленных для реализации в точках продаж, который показал катастрофическую ситуацию. Мы немедленно начали информационно-разъяснительную кампанию, обратились с соответствующими письмами к учредителям всех медиа, которые, по данным Книжной палаты, выходили только на русском языке, и отдельно к руководителям крупнейших изданий, субъектов, осуществляющих распространение печатных СМИ, в том числе к руководству АО «Укрпочта». И уже сегодня, за полгода, мы увидели кардинально другую ситуацию. Надеюсь, никаких сюрпризов не будет и дальше. Все СМИ, как и распространители, будут неукоснительно соблюдать закон и, главное, обеспечивать право граждан на получение информации и услуг на государственном языке», – подчеркнул Креминь.