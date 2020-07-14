Народные депутаты фракции «Слуга народа» обеспокоены общественной реакцией на законопроект № 2362 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, по обучению государственным языком в учебных заведениях». Об этом говорится в заявлении представителей политсилы.

«Партия «Слуга народа», представителями которой мы являемся, возникла и завоевала доверие избирателей, как политическая сила, базовыми ценностями которой является толерантность, уважение к мнению каждого гражданина, стремление к широкому консенсусу. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, включая русский. Среди нас есть русскоговорящие», - говорится в заявлении.

«Вместе с тем, мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в нашей стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права. Без защиты этих базовых составляющих общественного единства прогресс в Украине невозможен», - подчеркнули нардепы.

Они заявили, что законопроект № 2362 противоречит их убеждениям, и вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решение общегосударственных задач общественного развития.

«Учитывая указанное, со всем уважением к мнению каждого народного депутата и его права вносить законодательные инициативы, заявляем, что не поддерживаем законопроект № 2362, и не будем голосовать за него. Призываем всех коллег, кто разделяет наши ценности, приобщиться к этому заявлению путем распространения его на своих страницах в социальных сетях», - говорится в заявлении.

Напомним, 13 июля заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.

Нардеп от «Европейской Солидарности» Владимир Вятрович призвал украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля против рассмотрения языкового закона «Слуги народа» Максима Бужанского.