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Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.

Об этом шла речь на заседании согласительного совета, пишет Украинская правда.

«В нашей фракции есть просьба законопроект 2362 о переходе русскоязычных школ на украинский язык его обязательно включить в повестку дня на этой неделе. Он сейчас немного ниже двинулся на следующую неделю, то есть на сентябрь, а в сентябре это уже должно происходить. Здесь логика чисто такая по времени. 2362 подвинуть на эту неделю», - сказал Корниенко.

Спикер ВР Дмитрий Разумков поручил аппарату Рады учесть законопроект, например, на четверг в повестку дня работы парламента.

Речь идет о законопроекте № 2362 нардепа от «Слуги народа» Максима Бужанского.

Комитет Верховной Рады повторно отклонил законопроект Бужанского. В комитете Совета отметили, что законопроект «влияет на показатели государственного бюджета (приведет к увеличению расходов)».

Как сообщалось, 18 марта Гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку.

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии «Слуга народа»). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Против этого законопроекта выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Украинские общественные и культурные деятели, журналисты и политики обратились к руководству государства и народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.
ForUm

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