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Нардеп от «Европейской Солидарности» Владимир Вятрович призвал украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля против рассмотрения языкового закона «Слуги народа» Максима Бужанского.

«Только что с подачи фракции «Слуга народа» председатель ВР Разумков поручил поставить в расписание заседания парламента на четверг антиукраинской законопроект 2362 «слуги народа» Бужанского, цель которого - тотальная русификация украинского образования», - написал он в Facebook.

Вятрович подчеркнул, что этот проект, который вносит изменения в законы о языке и образовании – самая большая угроза украинскому языку и украинскому образовании со времен Януковича.

«Если его примут, то переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 будет отменен. Более того, в любых школах (включая школы с украинским языком обучения) будет разрешено преподавать «несколько учебных предметов» на русском языке. Это - путь к тотальной русификации образования. Мы не имеем права этого допустить», - заявил нардеп.

Вятрович подчеркнул, что «Слуги народа» и ОПЗЖ планируют протянуть русификаторский законопроект вопреки позиции Министерства образования и науки и гуманитарного комитета парламента, которые выступили против его принятия.

«Я призываю спикера Разумкова немедленно прекратить эту антиукраинскую провокацию, снять русификаторский законопроект 2362 с рассмотрения на нынешней сессии. Призываю каждого ответственного народного депутата встать на защиту украинского образования и в случае вынесения этого проекта на пленарное заседание проголосовать против», - написал нардеп.

«Но самое главное - прошу каждого, кому дорог украинский язык и украинское образование, 16 июля в 9.00 выйти под стенами парламента и не расходиться до тех пор, пока проект Бужанского не будет провален или снят с рассмотрения», - призвал Вятрович.

Как сообщалось, 18 марта Гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку.

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии «Слуга народа»). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Против этого законопроекта выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Украинские общественные и культурные деятели, журналисты и политики обратились к руководству государства и народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.

13 июля заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.
ForUm

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