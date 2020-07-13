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Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.

Об этом объявила следственный судья Олеся Батрин, сообщает Укринформ.

«Следственный судья Батрин, рассмотрев ходатайство об изменении меры пресечения Кузьменко, постановила: в удовлетворении ходатайства отказать», - сказала она.

Определение обжалованию не подлежит.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

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