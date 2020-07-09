Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла комплекс мер по ликвидации последствий пожаров в Луганской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабинета Министров.

Как доложил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, по состоянию на утро 9 июля пожар в Новоайдарском районе Луганской области локализован, открытых участков пламени нет.

В спасательных работах, по его словам, задействованы более 1000 человек, в лесах осуществляется круглосуточное дежурство, спасатели обеспечены всем необходимым. «К сожалению, в результате пожара есть 5 погибших. В населенном пункте Смоляниново 24 дома полностью сгорели и не подлежат восстановлению. Всего пострадало 59 домов, 35 из них имеют повреждения различной степени. В дачном кооперативе «Волчье озеро», на сегодняшний день, разрушено 56 домов. Со вчерашнего дня работает комиссия, которая делает обход и фиксирует все разрушенные и поврежденные дома, количество пострадавших людей», – отметил он.

Также глава ОГА подчеркнул, что областная власть подготовила места обсервации, но люди пока не обращаются за помощью о предоставлении жилья, проживают у соседей или родственников.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь отметил необходимость максимально быстро осуществить выделение средств для помощи пострадавшим. «Люди остались без жилья, у многих сгорело все, в том числе и документы, и деньги. Здесь очень важна оперативность», - заявил он, дав поручение Луганской ОГА ВГА «максимально оперативно зафиксировать по фамилиям всех пострадавших и передать эту информацию в Кабмин для того, чтобы было принято решение о выделении средств и эти средства перечислены на казначейские счета в Луганской области», – заявил он.

По словам премьер-министра, пострадавшие от пожаров получат суммы компенсации аналогичные тем, что получили пострадавшие при наводнении в западных областях Украины: «За полностью утраченый дом - 300 тыс. грн, 50 тыс. на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тысяч - возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах».

Кроме того, по итогам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла поручение всем ОГА, соответствующим органам исполнительной власти и местного самоуправления по предупреждению лесных пожаров в летний период. В частности, ответственные службы должны: установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах с использованием систем дистанционного наблюдения; обустроить вокруг населенных пунктов, коттеджных городков, дачных садовых обществ и т.п. защитные противопожарные минерализованные полосы; организовать создание и обновление в лесных массивах противопожарных водоемов; обеспечить уборку сухой растительности с целью недопущения переброски лесных пожаров на жилые дома. В случае возникновения локальных очагов соответствующие структуры должны безотлагательно обеспечить их тушение на начальных этапах. Также должно быть организовано патрулирование наиболее пожароопасных лесных массивов для контроля за соблюдением требований пожарной опасности.

Областные госадминистрации должны скоординировать противопожарную деятельность государственных лесных агентств, территориальных органов ГосЧС и других служб в областях. «Предупреждать гораздо эффективнее, чем потом бороться с последствиями. Поэтому все должны очень внимательно и ответственно к этому отнестись», - отметил Шмыгаль.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По данным на 9 июля в результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.