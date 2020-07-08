Полиция рассматривает три основные версии возникновения масштабного пожара на Луганщине, среди основных причин возгорания - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.

Погибли 5 человек и 9 (из них 2 детей) – госпитализированы. Сгорело 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждая семья, которая потеряла жилье в результате пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

Пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко неожиданно объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Иран не идет на переговоры с Украиной по решению вопроса о компенсациях семьям погибших в катастрофе самолета МАУ, который 8 января сбили вблизи Тегерана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Позже появилась информация, ято официальный Тегеран с 20 июля готов к двусторонним переговорам с Украиной по всем вопросам, связанным с авиакатастрофой украинского лайнера, по ошибке сбитого иранскими военными в январе этого года.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю воинской части Государственной пограничной службы в якобы незаконном пропуске в 2018 году через госграницу пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, по состоянию на утро 8 июля в Украине подтверждено 50414 случаев COVID-19, из них 23 119 человек выздоровели, 1306 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.

Кабинет Министров Украины прекратил действие меморандума с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Оперативники Департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили из нашей страны двух граждан РФ, которые планировали совершение тяжких преступлений.

Реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч, о чем свидетельствуют данные математического моделирования. Об этом в интервью BBC Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Украине назначен новый языковой омбудсмен. А Укроборонпром назначил Лося президентом госпредприятия Антонов.