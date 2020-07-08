Кабинет министров назначил профессора Николаевского национального аграрного университета Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
«Сегодня путем рейтингового голосования на должность уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича», — проинформировал он в Facebook.
Кандидатуру Кремня на должность языкового омбудсмена выдвинул офис уполномоченного по защите прав человека.
Напомним, образовательный омбудсмен заявил, что ВНО могут отменить для всех учащихся.
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