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Кабинет министров назначил профессора Николаевского национального аграрного университета Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«Сегодня путем рейтингового голосования на должность уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича», — проинформировал он в Facebook.

Кандидатуру Кремня на должность языкового омбудсмена выдвинул офис уполномоченного по защите прав человека.

Напомним, образовательный омбудсмен заявил, что ВНО могут отменить для всех учащихся.
ForUm

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