Пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко неожиданно объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки, передает УНИАН.

Сразу после того объявления перерыва на обед в заседании Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечения в зал суда вошел представитель Государственного бюро расследований и громко сообщил, что у него есть постановление генерального прокурора Ирины Венедиктовой о завершении досудебного следствия по делу Семочко.

В то же время накануне, 7 июля, суд продлил срок досудебного следствия по этому делу еще на три месяца.



Напомним, 8 июля пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко пришел в Печерский районный суд Киева, где продолжилось избрание ему меры пресечения в рамках дела о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогда президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

Прокуратура просит суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.