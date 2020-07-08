Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество жертв лесных пожаров в Новоайдарском районе на Луганщине увеличилось до пяти. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Луганской области, сообщает УНИАН.



«По состоянию на сейчас есть информация, что это 5 человек (погибших. – Ред.). Пока что это неполная информация, к концу дня мы будем иметь полную информацию. Мы будем верить и надеяться, что больше жертв не будет», - заявил глава государства.

По словам президента, уничтожено полностью 24 дома и еще 59 имеют тяжелые повреждения. В свою очередь председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что сейчас в больницах находятся 22 человека, пострадавших в результате пожаров в Новоайдарском районе, из них два человека перевели из реанимации в терапию. «Пятый погибший - это буквально 2:00 назад нашли человека. Мы еще не можем сказать, что на 100% все обследовали. Еще вчера ночью это было очень опасно. Сегодня идет обследование от дома к дому», - добавил Гайдай.



Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

7 июля в ГосЧС сообщили, что в результате пожаров погибли 5 человек и 9 – госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 45 жилых домов в с. Смоляниново.

В то же время утром 8 июля в ГосЧС заявили, что подтверждена гибель 4 граждан.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основные версии возникновения пожара.