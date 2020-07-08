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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждая семья, которая потеряла жилье в результате пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших. Об этом он сказал во время общения со СМИ в пострадавшем от огня селе Смоляниново Луганской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Во-первых, хочу выразить слова соболезнования семьям, потерявшим из-за этого пожара своих родных и близких. Сейчас есть данные, что это пять человек. Думаю, до конца дня будем иметь уже стопроцентную информацию. Будем верить и надеяться, что больше жертв не будет», - отметил он.

По его словам, около 60 домов существенно повреждены, полностью уничтожены 24 дома.

«Нужны быстрые решения. Приоритет - люди. Переселением сейчас занимается председатель Луганской ОГА, и сегодня этот вопрос будет решен. Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, потерявшей дом ... И проговорим с Кабинетом Министров, у них параллельно идет заседание, мы выделим каждому человеку в отдельности еще по 20 тыс. гривен для поддержки», - рассказал президент.

Также будет выделена помощь семьям, близкие которых погибли в пожаре.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, для помощи пострадавшим в результате пожара правительство зарезервировало 50 млн грн.

Зеленский также поблагодарил за быструю реакцию спасателей из других регионов, которые присоединились к ликвидации возгорания в Луганской области.

В то же время глава государства отметил, что Верховная Рада должна принять решение для обеспечения указанного региона необходимым количеством техники.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По последним данным, погибли 5 человек и 9 (из них 2 детей) – госпитализированы. Сгорело 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основные версии возникновения пожара.
ForUm

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