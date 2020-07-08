По состоянию на утро 8 июля в Украине подтверждено 50414 случаев COVID-19, из них 23 119 человек выздоровели, 1306 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев, сообщает Центр общественного здоровья.

Так, число зарегистрированных активных больных составляет 25989 человек. Для сравнения, по состоянию на 07.07 количество активных больных составляло 26 131 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (274,4), Львовской (215,8) и Закарпатской (183,1) областях.

Сейчас госпитализированы 4039 человек, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13443 лица, в подключении к аппарату ИВЛ - 418 пациентов.

Заболевание было подтверждено у 3634 детей и 7092 медиков, из них 4579 медработников выздоровели. 36 971 больной находился на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13568 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 745313 образцов и ИФА – 298298 образцов.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 2002 (1411 выздоровели)

Волынская обл. - 2825 (1030 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1120 (1000 выздоровели)

Донецкая обл. - 713 (203 выздоровели)

Житомирская обл. - 1484 (1061 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3533 (1117 выздоровели)

Запорожская обл. - 599 (464 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2797 (1204 выздоровели)

Киев - 5779 (1900 выздоровели)

Киевская обл. - 2853 (1623 выздоровели)

Кировоградская обл. - 664 (570 выздоровели)

Луганская обл. - 87 (69 выздоровели)

Львовская обл. - 6562 (974 выздоровели)

Николаевская обл. - 463 (330 выздоровели)

Одесская обл. - 1984 (863 выздоровели)

Полтавская обл. - 326 (278 выздоровели)

Ривненская обл. - 4304 (2272 выздоровели)

Сумская обл. - 323 (264 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2142 (1327 выздоровели)

Харьковская обл. - 2466 (1261 выздоровели)

Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 863 (603 выздоровели)

Черкасская обл. - 695 (529 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5051 (2386 выздоровели)

Черниговская обл. - 578 (196 выздоровели).

Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине было подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 человека выздоровели, 1283 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая.