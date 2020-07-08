Вчера, 7 июля, по результатам проведения полицейской спецоперации в Шевченковском районе столицы задержали двух граждан РФ, которые планировали совершение тяжких преступлений, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане РФ, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения, после чего задержали.

8 июля оперативники Департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили их за пределы нашей страны.