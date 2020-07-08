также в разделеОбщество
Из-за лесных пожаров Зеленский прибыл на Луганщину 11
Ляшко: В Украине реальное число больных COVID-19 может достигать 150 тысяч 22
Экс-пограничнику сообщили о подозрении за «незаконный пропуск» пропуск Порошенко 28
В Украине объявлено штормовое предупреждение 25
ОГП: На Донбассе против Украины воевали 20 граждан Франции 37
В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19 44
Ляшко уверяет, что заплатил штраф за «карантинный» кофе в Хмельницком 20
7 июля. Картина дня 36
На энергоэффективность украинских школ, больниц и детсадов выделят €300 миллионов 15
Ляшко: Всплеск инфицирования COVID-19 на Закарпатье произошел из-за массовых празднований 24
СБУ задержала в Киеве сотрудника ГРУ РФ 61
В Луганской области диверсант пытался взорвать емкости с аммиаком 24
В Славянске в психоневрологическом интернате COVID-19 заболели почти 300 человек 23
Стефанишина: Чуда не произойдет, ЕС не откроет Украине сразу все границы 38
Укрзализныця запускает еще 12 пригородных поездов 40
Эстония передаст Украине 2,4 тысячи пистолетов Макарова 35
У Зеленского предлагают принять закон о языках нацменьшинств 45
По фактам обысков у крымских татар завели дело 17

Вчера, 7 июля, по результатам проведения полицейской спецоперации в Шевченковском районе столицы задержали двух граждан РФ, которые планировали совершение тяжких преступлений, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане РФ, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения, после чего задержали.

8 июля оперативники Департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили их за пределы нашей страны. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
24
Теги