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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю воинской части Государственной пограничной службы в якобы незаконном пропуске в 2018 году через госграницу пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Экс-пограничник подозревается в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

В ГБР отметили, что по данным предварительного расследования, подозреваемый, находясь в должности руководителя воинской части Государственной пограничной службы Украины, в январе 2018 года, «вопреки существующему порядку, дал незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу пятого президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха вне существующего пункта пропуска».

«Сейчас следователи ГБР проверяют причастность подозреваемого и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных чиновников без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска. Сейчас устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации, созданию и использованию неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка», – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в расследовании программы журналистских расследований «Схемы» журналисты рассказали, что пятый президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января 2018 года находился на Мальдивах.
ForUm

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