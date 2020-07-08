Иран не идет на переговоры с Украиной по решению вопроса о компенсациях семьям погибших в катастрофе самолета МАУ, который 8 января сбили вблизи Тегерана. Об этом в интервью BBC Украина заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, МИД Украины отправил ноту с предложением начать переговоры о компенсации, но получил отказ.

«Мы получили коммуникацию с Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров», — сказал Енин.

Он подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных суммах компенсации, потому что суммы определяются по результатам комплексной экспертизы. По словам заместителя министра, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны. «Мы над ним (над политической волей. — Ред.) работаем и искренне надеемся, что иранская сторона все же под воздействием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс», — отметил Енин.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.