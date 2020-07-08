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7 июля. Картина дня 36

Бывшый президент предприятия Александр Донец отозвал свои судебные иски. Вместо него назначен вице-президент Александр Лось.

Как сообщает пресс-служба концерна, экс-президент Александр Донец отозвал все свои требования и иски. 

Отмечается, что Лось ранее занимал должность вице-президента по производству предприятия и в период с 9 июня по 7 июля временно исполнял обязанности главы ГП.

«ГК Укроборонпром в полной мере выполнил свои обязательства перед бывшим президентом ГП Антонов, предусмотренные трудовым законодательством и контрактом», - говорится в сообщении.

В начале июня в Укроборонпроме заявляли, что главу уволили Донца из-за возможных злоупотреблений на посту.

Напомним, СБУ расследует деятельность экс-руководства Антонова.
ForUm

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