Бывшый президент предприятия Александр Донец отозвал свои судебные иски. Вместо него назначен вице-президент Александр Лось.

Как сообщает пресс-служба концерна, экс-президент Александр Донец отозвал все свои требования и иски.

Отмечается, что Лось ранее занимал должность вице-президента по производству предприятия и в период с 9 июня по 7 июля временно исполнял обязанности главы ГП.

«ГК Укроборонпром в полной мере выполнил свои обязательства перед бывшим президентом ГП Антонов, предусмотренные трудовым законодательством и контрактом», - говорится в сообщении.

В начале июня в Укроборонпроме заявляли, что главу уволили Донца из-за возможных злоупотреблений на посту.

Напомним, СБУ расследует деятельность экс-руководства Антонова.