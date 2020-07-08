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7 июля. Картина дня 36

Кабинет Министров Украины прекратил действие меморандума с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Как передает УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

«Прекратить действие Меморандума между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, заключенного в г. Ялте 12 июля 2012 года», - говорится в документе.

Документ предусматривал, среди прочего, обмен информацией о террористических организациях между правительствами, сотрудничество в проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и расследованию террористических актов.

Координация выполнения положений Меморандума была возложена на Службу безопасности Украины и ФСБ РФ.
 
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