Реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч, о чем свидетельствуют данные математического моделирования. Об этом в интервью BBC Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его совам, Министерство здравоохранения в среднем выявляет около 35% больных.

На вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром пандемии коронавируса в Европе, главный санврач отметил, что всегда есть такие опасения.



«Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов», - подчеркнул он. Ляшко пояснил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения. «Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы», - добавил главный санврач.



Напомним, по состоянию на утро 8 июля в Украине подтверждено 50414 случаев COVID-19, из них 23 119 человек выздоровели, 1306 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.