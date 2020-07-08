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Реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч, о чем свидетельствуют данные математического моделирования. Об этом в интервью BBC Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его совам, Министерство здравоохранения в среднем выявляет около 35% больных.

На вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром пандемии коронавируса в Европе, главный санврач отметил, что всегда есть такие опасения.


«Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов», - подчеркнул он. Ляшко пояснил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения. «Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы», - добавил главный санврач.

Напомним, по состоянию на утро 8 июля в Украине подтверждено 50414 случаев COVID-19, из них 23 119 человек выздоровели, 1306 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.

 
ForUm

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