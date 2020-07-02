Госбюро расследований, расположенное в городе Мелитополь, расследует уголовное производство в отношении судей Бердянского горрайонного суда, которые рассматривают дело об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (известного по позывным «Сармат»).

Об этом в четверг, 2 июля, заявил прокурор Запорожской областной прокуратуры Владимир Калюга, сообщает Укринформ.

«В отношении судей Бердянского горрайонного суда в июне ГБР в г. Мелитополь открыто уголовное производство по ст. 375 (вынесение заведомо неправосудного решения) УК Украины. Эта статья пока еще действует, хотя ее Конституционный суд отменил. Дело расследуется», - сказал прокурор во время общения с активистами, которые собрались под стенами Запорожской облпрокуратуры на пикет в поддержку голодающих ветеранов АТО, побратимов убитого «Сармата».

Пикетчики подготовили обращение, в котором требуют, чтобы прокуратура обратилась в суд с апелляционной жалобой на решение об освобождении из СИЗО четырех подозреваемых по делу об убийстве Виталия Олешко. Участники пикета заявляют, что если прокуратура останется в стороне, то начнут бессрочную акцию.

Однако Калюга утверждает, что подобные решения суда не подлежат обжалованию.

«Суд неоднократно продлевал сроки содержания под стражей всем подозреваемым лицам. 29 мая 2020 года в отношении 4 человек суд (Бердянский горрайонный. - Ред.) не поддержал ходатайство прокурора и отказал в содержании под стражей, избрав 4 лицам меруа пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По действующему УПК Украины подобные решения суда не подлежат обжалованию. Мы лишены возможности обжаловать такие решения», - пояснил прокурор.

По его словам, решение может быть обжаловано при одном условии: в случае нарушения этими лицами условий домашнего ареста, обязанностей, возложенных на них судом.

«Если такие нарушения будут - прокурор немедленно будет инициировать вопрос об изменении меры пресечения. Я круглосуточно интересуюсь у органов полиции, как соблюдают условия домашнего ареста обвиняемые. Одного обвиняемого контролирует Бердянский горотдел полиции, трех других - управление полиции в Днепропетровской области», - добавил Калюга.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Подозреваемый в убийстве Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана «Мохито».

16 декабря 2018 года полиция задержала подозреваемого в заказе убийства Олешко Евгения Бродского.

6 июня 2019 года Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест главного подозреваемого в организации убийства «Сармата» Михаила Сигиду, но 12 июня его повторно арестовали.

Заказчика убийства до сих пор не установили, следствие продолжается. Недавно полиция вызвала на допрос двух бывших народных депутатов: Александра Пономарева и Сергея Валентирова. Последний имел тесные отношения с обвиняемым Сигидой. Именно депутатов родные и собратья «Сармата» считают заказчиками убийства.

29 мая Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела об убийстве «Сармата».