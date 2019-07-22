Нардепы Александр Пономарев и Сергей Валентиров, которых полиция вызвала в качестве свидетелей по делу об убийстве Виталия Олешко «Сармата», повторно не явились на допрос. Об этом заявил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, сообщает «Украинская правда».

«Следователь по особо важным делам ГСУ с целью допроса указанных нардепов в статусе свидетелей вызвал их на 20 и 22 июля. Однако упомянутые народные избранники ни в субботу, ни в понедельник на допрос не прибыли, как и не сообщили следователю о каких-либо важных причинах своей неявки», – отметил он.

Напомним, главное следственное управление вызвало на допрос нардепа от «Воля народа» Александра Пономарева и члена фракции БПП Сергея Валентирова в рамках расследования уголовного производства в отношении заказчиков убийства Виталия Олешко в июле 2018 года.

20 июля Пономарев и Валентиров не явились на допрос.

Теперь они должны явиться в ГСУ 25 июля.