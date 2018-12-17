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Полиция задержала подозреваемого в заказе убийства в Бердянске активиста и экс-бойца АТО Виталия Олешко («Сармата»). Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту «Харьков» сотрудниками уголовной полиции был задержан житель Днипра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске», – написал он.

Напомним, 31 июля в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.  

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Подозреваемый в убийстве Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана «Мохито».
ForUm

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