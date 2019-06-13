Печерский районный суд Киева второй раз арестовал Михаила Сигиду, подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко «Сармата», которого уже ранее отпускали из-под стражи. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Такое решение суд принял в среду, 12 июня.
«Сигиду арестовали на 1 месяц», - сообщили в ведомстве.
Напомним, 6 июня Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия Олешко «Сармата» Михаила Сигиду.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время