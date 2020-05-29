Бердянский горрайонный суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко «Сармата». Об этом hromadske сообщил адвокат потерпевшей, жены «Сармата» Татьяны Олешко Дмитрий Бубнов.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Богомолова, Вирченко, Днистрян. По словам адвоката, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест изменили обвиняемым Михаилу Сигиде, Николаю Ломаке, Александру Обухову, Максиму Влидимиренкову. Защита фигурантов просил для них ночной домашний арест.

«Я считаю, что такое решение суд принял преждевременно. Мы и прокурор просили продолжить меру пресечения в виде содержания под стражей. Мы считаем и прокурор заявлял об этом в своем ходатайстве, что существуют все риски, которые им были озвучены - это сокрытие, давление на расследование, создание алиби, встреча с еще неустановленными по данному делу лицами, давление на потерпевших и свидетелей любым образом, чтобы они изменили показания», - сказал адвокат.

В то же время защитник одного из обвиняемых Михаила Сигиды Вадим Кравцов в комментарии hromadske отметил, что не считает обоснованными риски, а его подзащитный не признает своей вины и планирует это доказывать в суде.

«У нас практически все свидетели обвинения допрошены, остались свидетели защиты. Кроме того, Михаилу уже выбирали меру пресечения в виде домашнего ареста, он же его не нарушал. По поводу бежать - я очень сомневаюсь, поскольку мой подзащитный считает себя невиновным и сторона защиты также. Мы, конечно, будем доказывать это в процессе», - отметил защитник.

Свидетель по делу и собрат убитого Виталия Олешко Антон Пшеничный в комментарии hromadske возмутился таким решением суда, отметив, что один из обвиняемых угрожал потерпевшей.

«Мне совершенно непонятно, что изменилось, кроме того, что допросили часть свидетелей. А также то, что один из тех, кого сегодня отпустили под домашний арест, а именно Александр Обухов, на прошлых заседаниях угрожал Татьяне Олешко, звучали угрозы и в сторону прокуроров и суда. Но больше меня возмущает - Михаил Сигида. Это человек, которая напрямую связанный с Валентировим, Пономаревым. Мы об этом уже кричали давно. Но, тем не менее, его выпускают, несмотря на все те риски», - сказал Пшеничный.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Подозреваемый в убийстве Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана «Мохито».

16 декабря 2018 года полиция задержала подозреваемого в заказе убийства Олешко Евгения Бродского.

6 июня 2019 года Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест главного подозреваемого в организации убийства «Сармата» Михаила Сигиду, но 12 июня его повторно арестовали.

Заказчика убийства до сих пор не установили, следствие продолжается. Недавно полиция вызвала на допрос двух бывших народных депутатов: Александра Пономарева и Сергея Валентирова. Последний имел тесные отношения с обвиняемым Сигидой. Именно депутатов родные и собратья «Сармата» считают заказчиками убийства.