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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрыв в доме на Позняках произошел из-за человеческой халатности, сообщает 112 Украина.

«По моему мнению предварительно могу сказать, что это человеческая халатность, потому что такие взрывы происходят иногда, не только в городе Киеве, по другим городам Украины, и за рубежом также, и это человеческий фактор», - сказал Кличко.

Также мэр Киева отметил, что более подробная информация будет доступна позже.

«Вся остальная информация будет немножко позже более дополнительно, что произошло, причина, кто виноват, и мы должны сделать все для того, чтобы такие вещи не повторялись», - добавил мэр.

Кроме того, городской глава напомнил, что город возьмет на себя обязательства для обеспечения ремонта в квартирах, которые предоставят пострадавшим от взрыва.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, В Киеве в многоквартирном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.

Основная версия взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева связана с возможными нарушениями сотрудниками «Киевгаза» технологии обслуживания счетчиков, подозрения пока никому не предъявлялись. 
ForUm

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