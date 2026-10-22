У Києві через ракетний обстріл постраждали 15 людей

Вночі 22 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

Мер Києва Віталій Кличко сказав, що у Печерському районі пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги та шість машин швидкої. Серед медичних працівників постраждалих немає.

У КМДА попередили про обмеження руху транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Через обстріл на мосту пошкоджена частина інфраструктури метрополітену.

На "зеленій" лінії метро поїзди тимчасово курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір". Інтервали між поїздами можуть будуть збільшені.

В Святошинському районі внаслідок атаки загорілася будівля ресторану.

"Внаслідок ворожого обстрілу вночі 22 жовтня в столиці постраждали 15 людей. Зокрема, двоє дітей по 15 років", - сказав Кличко.

8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Фото: скріншот.