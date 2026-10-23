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Столиця

Зеленський хоче посилити столичну владу

Зеленський хоче посилити столичну владу

Президент Володимир Зеленський заявив, що його зустрічі з представниками різних сфер спрямовані на посилення Києва та прискорення роботи над питаннями безпеки столиці, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мій діалог з тими чи іншими людьми – це посилення столиці. Ти ще спробуй змусь людей побудувати кабінет. Я хочу побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян, посилити Київ, а не те, що там хтось за щось бореться", – сказав Зеленський.

Він проводить різні консультації, зокрема з представниками бізнесу та безпекової сфери, частина зустрічей відбувається непублічно.

Зеленський наголосив, що питаннями постачання, можливостей і логістики мають займатися місцеві органи влади, однак у певних ситуаціях їм може бракувати ресурсів.

Фото: соцмережа.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КличковладаКиїввійнаЗеленський
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