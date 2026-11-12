І виконавці, і чиновники, які вкрали два мільярди на захисних спорудах, мають сидіти у в’язниці – нардеп Нагорняк

На тлі гучних скандалів навколо коштів, виділених на будівництво захисних споруд для енергетичних об'єктів у Київській області, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі телеканалу Новини.LIVE заявив про розкрадання 2 млрд грн. Як відомо, гроші були перераховані сумнівним компаніям без належного досвіду, а самі об'єкти захисту досі не побудовані.

Нардеп наголосив, що ситуація з реалізацією планів стійкості на Київщині викликає серйозні запитання, особливо на тлі тривалих відключень електроенергії.

«Я бачу, як виконуються плани стійкості у Київській області. І для мене дивно, як Київська обласна військова адміністрація цього року, на початку 2026 року, коли був затверджений план стійкості, віддала аферистам 2 млрд грн на підставні компанії, в яких немає жодного досвіду», – заявив Нагорняк.

За його словами, відповідальність за ситуацію мають понести не лише безпосередні виконавці, а й посадовці, які погоджували відповідні документи та перерахування коштів.

«Це чиста афера, і за це мають люди сидіти сьогодні у в'язниці. І ті виконавці, які розпилювали гроші, і ті чиновники, які підписували їм документи», – наголосив парламентар.

Нагорняк припустив, що рішення про виділення коштів могло бути не самостійним

Коментуючи питання про те, хто міг санкціонувати перерахування 2 млрд грн сумнівним підрядникам, депутат висловив припущення, що Київська обласна військова адміністрація могла діяти за чиєюсь вказівкою.

«Я особисто вважаю, що обласна військова адміністрація самостійно на такий крок не пішла б, не насмілилась, тому що вони розуміють, що полетіла б голова їхня з плечей. Скоріш за все, їм хтось дав команду. Хто їм дав цю команду? З якого кабінету – невідомо», – сказав Нагорняк.

Він також звернув увагу на інформацію журналістських розслідувань щодо інших об'єктів, зокрема школи у Крюківщині, де також мали зводити укриття.

«Мідас» і «Карфаген» можуть виявитися лише початком

Окремо народний депутат заявив про необхідність посилення антикорупційної інфраструктури та притягнення до відповідальності тих, хто наживається на війні й українській біді.

«Наживаються на українській біді. Я вважаю, що нам потрібно посилювати якомога швидше антикорупційні органи – і НАБУ, і САП, і антикорупційний суд, і притягувати цих недобросовісних людей до відповідальності. Тому що так не може бути», – наголосив Нагорняк.

За його словами, він разом із колегами вивчає ситуацію не лише на Київщині, а й в інших областях, зокрема діяльність Агентства відновлення.

Саме тут, за словами парламентаря, можуть виявитися зловживання, масштаби яких перевершать уже відомі корупційні скандали «Мідас» і «Карфаген».

«Повірте мені, що і "Мідас" разом із "Карфагеном", разом узяті, будуть відпочивати в порівнянні з тим, що там робиться і в тій структурі», – заявив депутат.

Нагорняк звернув увагу на закритість Агентства відновлення. За його словами, структура не надає відповідей навіть народним депутатам, які намагаються з'ясувати, як використовуються бюджетні кошти.

«Вони абсолютно закриті. Вони не відповідають, не дають жодної відповіді сьогодні навіть народним депутатам. Але ми їх дотиснемо і відкриємо кошториси, що вони будують, як Агентство відновлення. Через них проходять десятки, а то й сотні мільярдів гривень», – наголосив парламентар.

Захищено лише 35% трансформаторів

Окремо Нагорняк озвучив дані щодо рівня захисту енергетичної інфраструктури. За його словами, за п'ять років повномасштабної війни спільними зусиллями «Укренерго», підрядників та Агентства відновлення вдалося захистити лише 35% трансформаторів від необхідної кількості.

«Це лише по трансформаторах. І коли у нас зникає світло, розумійте, що по тим 65%, які незахищені залишаються, летить реактивний "Шахед", успішно в нього залітає, успішно його спалює», – пояснив нардеп.

Він зазначив, що недостатній захист енергетичних об'єктів має наслідки не лише для побутових споживачів, а й для економіки: через пошкодження інфраструктури зменшується виробництво електроенергії, бізнес зазнає збитків, а підприємства змушені використовувати дорогі дизельні генератори.

Нардеп вимагає кадрових рішень

На думку Нагорняка, відповідальність за провалену підготовку до зими мають нести профільні урядовці та керівники відповідних структур.

«Я вважаю, що підготовка провалена, тому що сьогодні, в листопаді місяці, ми з такими тривалими відключеннями. Ще не настав ні грудень, ні січень. Що ми будемо робити в грудні, в січні? Ми розраховували на те, що щось готово, а нічого абсолютно не готово», –заявив парламентар.

Він уточнив, що міністр енергетики Денис Шмигаль має відповідати за стан енергетичних об'єктів, зокрема «Укренерго», «Енергоатому» та «Укргідроенерго», тоді як у міністра розвитку громад та територій і керівництва Київської ОВА є власні зони відповідальності.

Нагорняк закликав парламент посилити антикорупційні органи

Також народний депутат заявив про необхідність терміново винести на розгляд парламенту законопроєкти, спрямовані на посилення антикорупційних інституцій.

«Нам потрібно терміново ставити у порядок денний антикорупційні закони, голосувати їх, те, що вимагає від нас сьогодні Європа», – наголосив він.

За словами Нагорняка, непрозоре використання бюджетних коштів може негативно вплинути на готовність міжнародних партнерів продовжувати фінансову підтримку України.

Він додав, що готовий підтримати законодавчі ініціативи, які посилять повноваження та ефективність антикорупційних органів.