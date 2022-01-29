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Запорожская епархия Украинской Православной Церкви поможет пострадавшим от взрыва газа в 4-этажном жилом доме.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, по благословению митрополита Луки епархия готова оказать необходимую духовную и материальную помощь пострадавшим.

В результате взрыва 28 января в одной из квартир жилого 4-х этажного дома пострадало не только имущество, но и люди: во время взрыва одна женщина погибла, две женщины получили травмы, часть жильцов эвакуированы из-за повреждения несущих конструкций.

«Благочинный Больничного городского округа протоиерей Олег Плетень сразу прибыл в ожоговое отделение Городской больницы №5, чтобы оказать духовную помощь и поддержку пострадавшей от взрыва женщине. Поскольку ее родственники еще не найдены, по благословению владыки в рамках акции «Любовь Милосердствует» по согласованию с врачами ей будет оказана помощь в виде приобретения медикаментов и прочего необходимого», - сообщается на сайте епархии.

Отмечается, что митрополит Лука и духовенство епархии молятся о помощи Божией и утешении всех пострадавших в этой трагедии.
ForUm

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