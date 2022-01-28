28 января в 04:04 в Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения, сообщает ГосЧС.

С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей.

В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир.

От ГосЧС привлечены 29 человек и 9 ед. техник.