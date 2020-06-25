В связи с возможным подтоплением автомобильных дорог и выхода воды на участок трассы Одесса-Рени в пределах села Маяки и понтонного моста через реку Турунчук в районе села Троицкое в Одесской области участок трассы будет перекрыт, сообщила пресс-служба полиции.

Участок трассы Одесса-Рени в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка) будет перекрыт в период с 8:00 26 июня до особого распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.

Водителей просят воздержаться от поездок через указанный участок дороги и выбрать альтернативный маршрут движения. Кроме того, настоятельно рекомендуют гражданам позаботиться о безопасности и воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе.

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