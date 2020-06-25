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В связи с возможным подтоплением автомобильных дорог и выхода воды на участок трассы Одесса-Рени в пределах села Маяки и понтонного моста через реку Турунчук в районе села Троицкое в Одесской области участок трассы будет перекрыт, сообщила пресс-служба полиции.

Участок трассы Одесса-Рени в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка) будет перекрыт в период с 8:00 26 июня до особого распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.

Водителей просят воздержаться от поездок через указанный участок дороги и выбрать альтернативный маршрут движения. Кроме того, настоятельно рекомендуют гражданам позаботиться о безопасности и воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

Паводок разрушил железнодорожные пути на Прикарпатье на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин – Ворохта.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.
ForUm

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