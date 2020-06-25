Транзит природного газа в страны Европейского Союза, несмотря на погодные условия в западных областях Украины, осуществляется бесперебойно в запланированных объемах, сообщает ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

Из-за большого количества осадков и значительного повышения воды в горных реках возникла угроза повреждения объектов газотранспортной инфраструктуры в западном регионе Украины.

На данный момент стихия разрушила воздушный переход газопровода-отвода к ГРС «Брусниця» через реку Черемош возле села Завалье (Ивано-Франковская область), что повлекло остановку газоснабжения для 9 населенных пунктов в Черновицкой области. Также имеются значительные риски подтопления ГРС «Могилев-Подольский» (Винницкая область).

С целью оперативного реагирования и обеспечения бесперебойного газоснабжения для украинских и европейских потребителей Оператор ГТС определил все потенциально опасные участки и разработал меры локализации в случае аварийных ситуаций, а также сценарии переключений газовых потоков. Ведется постоянный мониторинг уровня воды и состояния опорных конструкций в местах перехода газопроводов через реки. Мобилизованы все технические службы и ремонтные бригады, подготовлена ​​необходимая техника к реагированию согласно Плану ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

«На сегодня транзит газа в страны ЕС и транспортировка к потребителям во всех других населенных пунктах Украины осуществляется бесперебойно в запланированных объемах. Объекты ГТС, участвующие в обеспечении транзита, находятся под особым контролем - сейчас специалисты компании оценивают риски как приемлемые», - говорится в сообщении.

Восстановление газопровода через реку Черемош и ликвидация последствий аварии начнется сразу, как только стихнет непогода. Из-за затяжных ливней и значительного уровня подтопления территорий остается ограниченным движение по дорогам и мостам в регионе.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

Паводок разрушил железнодорожные пути на Прикарпатье на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин – Ворохта.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

По состоянию на 7:00 25 июня в результате паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.