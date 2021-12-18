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Газпром объявил о завершении транзита газа через Украину. Предусмотренный контрактом годовой объем прокачки газа через нашу ГТС исчерпан. По контракту он составляет 40 млрд кубометров в год, и все они уже доставлены в Европу через территорию нашей страны.

Как пишет Today.ua, об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в своем Facebook.

"Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд м3. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году и 45% меньше, чем в 2019 году", - пишет Макогон.

При этом суммарный объем поставок природного газа в страны ЕС в этом году составит 145 млрд кубометров. За последние 6 лет это минимальный объем газа, который был поставлен Россией в страны Евросоюза. И он даже меньше, чем в прошлом "коронакризисном" году, отмечает топ-менеджер украинской ГТС.

Из-за скудости поставок, цена на газ в Европе, посаженной Россией на "сухой паек", опять растет. Она уже составила 1500 долларов за тысячу кубометров. Однако Россия и не думает увеличивать транзит в европейском направлении - пока не будет запущен "Северный поток-2".

Правда, несмотря на заявление Газпрома об окончании выполнения контрактных условий, газ все еще идет по украинской ГТС: как договаривались – по 109 млн кубометров в сутки.

Однако, как предполагают некоторые эксперты, сейчас России ничего не стоит прекратить транзит через нашу ГТС полностью, аж до Нового года.

Сможет ли Украина при таких условиях полностью обеспечить себя газом из подземных хранилищ, неизвестно. Вероятней всего, как ранее предупреждали специалисты, может возникнуть техническая проблема с поставками газа в Южный и Восточный регионы страны, которые пользуются транзитным газом, а не из подземных хранилищ.
ForUm

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