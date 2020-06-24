Из-за паводка, который стал причиной разрушения опор под газопроводами, проходящими над рекой Черемош, пришлось прекратить доставку газа 5,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах Черновицкой области, сообщает АО «Черновцыгаз».

В 05:20 на газопроводе-отводе к ГРС Брусниця произошел обрыв.

Без газоснабжения остались села Карапчив, Брусниця, Валы, Зеленив, Чорторыя, Бабино, Кальновцы и Нижние Становцы, а также город Вашковцы,

Общее количество отключенных потребителей в этих населенных пунктах – 3602.

По данным 104.ua, вследствие непогоды без газоснабжения остались 10 тыс. человек.

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За последние сутки от клиентов Ивано-Франковской и Черновицкой областей поступило 17 сообщений о повреждении уличных газопроводов, а также 16 звонков об отсутствии газа.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.