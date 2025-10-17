Братислава хочу відновлення транзиту російського газу через Україну

Словаччина готова обговорювати питання відновлення транзиту російського газу територією України.

Про це словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив під час зустрічі з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Кошицях.

Фіцо зауважив, що у Словаччини та Україні різні погляди щодо транзиту газу, але треба говорити про це відверто.

За його словами, Словаччина готова постачати Україні електрику, яка допомагатиме стабілізувати українську енергосистему. Водночас питання транзиту газу залишається відкритим, каже Фіцо.

– Як я вже казав, ми не ототожнюємося і не є в наших головах остаточно розв’язання питання щодо транзиту газу через вашу територію. Я розумію, що йде війна. З іншого боку – не всі аргументи можна прийняти. Росія на сьогодні є другим найбільшим постачальником газу в Європі, – наголосив Роберт Фіцо.

Він також зауважив, що в процесі прийняття України до Євросоюзу важливо визначити, як газ проходитиме українською територією: Чи його можна буде використовувати, чи ні? Війна закінчиться, і ми молимося, щоб це сталося якомога швидше. І ми, як друзі, хочемо говорити відверто, бо наші погляди не завжди збігаються.

Роберт Фіцо також зазначив, що Словаччина з одного боку використовує інфраструктуру для постачання газу в Україну, але не може її використати для транзиту газу в Словацьку Республіку.

– Не треба нагадувати, що словацький бюджет втрачає €500-600 млн щороку, – сказав Фіцо.

Водночас він зауважив, що Братислава готова до конструктивної співпраці з Києвом, адже хочу дружніх стосунків із Україною.

ForUA нагадує, у травні повідомлялося, що Єврокомісія планує ініціювати повну заборону на імпорт газу з Росії до кінця 2027 року.

6 травня в Страсбурзі єврокомісар Ден Йоргенсен представив "дорожню карту" до плану REPowerEU, в якій передбачено повне припинення імпорту російського газу.