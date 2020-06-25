Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины.

Соответствующий проект распоряжения был одобрен на внеочередном заседании правительства в четверг, 25 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что наводнение в пяти западных областях стало одним из крупнейших в Украине за последние десятилетия, масштаб разрушений оказался колоссальным. «Вчера мы с министром внутренних дел провели рабочий визит в Прикарпатье, по поручению президента отработали шаги, которые необходимо сделать, чтобы спасти людей и преодолеть это масштабное бедствие. Мы сделали полностью инспекцию и равнинной части, и горной. И там, и там колоссальные подтопления, проводилась эвакуация, есть пострадавшие домохозяйства, есть пострадавшие люди, к сожалению, есть и погибшие», - отметил глава правительства и выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Сейчас, по словам Шмыгаля, ситуация на контроле правительства и лично президента. «Я благодарен за слаженную работу спасательным службам, всем тем, кто приобщен к ликвидации последствий. Сегодня в те районы, которые из-за наводнения отрезаны от мира, поставляются продукты питания, питьевая вода, эвакуируются дети, беременные женщины. Вертолетами вывозим людей, которые в этом нуждаются. Все работают абсолютно самоотверженно, делают все возможное», - отметил Шмыгаль.

«Однозначно, что правительство должно помочь пострадавшим. Сегодня мы принимаем решение о выделении средств из государственного резервного фонда на нужды областей, плюс дополнительные средства - агентствам, которые будут ликвидировать последствия стихии, восстанавливать дамбы, делать берегоукрепления и т.д.», - подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил, что проект распоряжения о для оказания помощи населению и проведения первоочередных, неотложных аварийно-восстановительных мероприятий предусматривает выделение средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 672 млн грн.

В частности, предусматривается выделение 480 млн грн для нужд Ивано-Франковской области, пострадавшей от наводнений больше всего. Черновицкая и Закарпатская области получат по 30 млн грн, Львовская - 10 млн грн.

Также средства на восстановительные работы получат Государственное агентство водных ресурсов Украины в сумме 92 млн грн, Государственное агентство лесных ресурсов - 30 млн грн, а также учреждения, которые проводят спасательные работы: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия Украины и Национальная полиция Украина.

«Это первое наше решение. По мере того, как будем получать новые расчеты, будем принимать дополнительные решения о выделении средств на ликвидацию последствий стихии», - отметил Шмыгаль.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

Паводок разрушил железнодорожные пути на Прикарпатье на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин – Ворохта.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

По состоянию на 7:00 25 июня в результате паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.