Национальный почтовый оператор «Укрпочта» предупреждает о возможных задержках с доставкой почты в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях в связи со стихией в западных регионах страны, сообщает пресс-служба компании.

«Укрпочта информирует о возможных задержках с доставкой почты в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, вызванных сильными ливнями и паводками», - говорится в сообщении.

В Укрпочте отметили, что из-за непогоды возможны задержки с досткавкой почты в 91 населенный пункт в Ивано-Франковской области, населенные пункты в бассейне реки Прут и в 4 отделения в Черновицкой области.

В то же время по состоянию на 24 июня возобновлена работа отделений в Раховском районе Закарпатья.

В Укрпочте добавили, что в большинстве населенных пунктов, пострадавших от непогоды, уже произведены выплаты пенсий и социальных пособий, а для тех клиентов, которые их еще не получили, выплаты осуществят после возобновления работы отделений.

Обычный график работы Укрпочты будет восстановлен после ликвидации последствий непогоды в районах, пострадавших от стихии.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов. К 29 населенным пунктам нет подъезда. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.