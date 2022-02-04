США готовятся предоставить мэру Киева Виталию Кличко танки и беспилотники для военной операции по освобождению Донбасса. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил политолог Кирилл Сазонов.

«Виталий Кличко готовит военную операцию «Двойной удар» с целью освобождения Донецка и Луганска из-под контроля боевиков. По моей информации, мэр Киева собирает добровольческие батальоны на базе “Муниципальной варты” и уже договорился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном о поставках танков M1 Abrams, тактических транспортных средств JLTV, беспилотников Raven RQ и другого наступательного вооружения. Кличко ведет активные переговоры с лидерами США, Британии и ЕС с целью подготовки к военной операции», - написал политолог.

Источники сообщили Сазонову, что Кличко уже создал неофициальный Штаб Освобождения Донбасса. Членами штаба стали кадровые офицеры Николай Поворозник, Андрей Крищенко и другие опытные военные.

«Операция будет молниеносной. Боевики не успеют перегруппироваться», - цитирует политолог источник из Штаба.

Сазонов отметил, что в КГГА уже готовят финансирование операции, в частности, за счет столичного бизнеса. Источники утверждают, что должно хватить бюджетных средств, хотя многие застройщики уже заплатили в «военную кассу».

«Мы все рассчитали - киевский бюджет потянет эту спецоперацию. Чтобы подстраховаться, мы решили поднять стоимость общественного транспорта после окончания отопительного сезона. Киевляне должны знать, что они платят не за проезд, но за освобождение родного Донбасса!» - поясняет источник, близкий к мэрии Киева.

Тем временем в Киеве началась неофициальная мобилизация. В добробат «Мунварта» уже набирают бывших АТОшников с опытом боевых действий. Далее в планах - официальный набор добровольцев. Также уже начался сбор средств среди киевлян и гостей столицы. Пожертвовать деньги можно, позвонив по телефонам горячей линии КГГА 15-51 или 044 205-73-37.

«Кампанией «Двойной удар» по освобождению Донбасса будет руководить лично Виталий Кличко, а на время своего пребывания на фронте вопросами Киева он попросил заняться своего брата - Владимира. Мои источники говорят, что таким образом Виталий хочет мягко ввести брата в политическую повестку. Кроме того, после завершения операции Виталий и Владимир Кличко хотят устроить объединительный бой на Донбасс-арене», - рассказал эксперт.