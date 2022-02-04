также в разделеПолитика
Кива: Украина стоит на грани вымирания от эпидемии из-за профнепригодности и воровства власти
Кулеба прокомментировал конфликт между послом Украины и израильским министром
Медведчук: Все обвинения в мой адрес высосаны из пальца, их цель одна – незаконное преследование и политические репрессии
Украина проведет переговоры по увеличению транспортировки газа из Словакии
ОПЗЖ: Закрытие телеканалов UkrLive и «Перший Незалежный» на YouTube – очередной шаг по подавлению свободы слова в мире
Канцлер Германии собрался в Киев и Москву
Журнал Time написал большую статью о близкой дружбе Путина и Медведчука, а также о незаконном преследовании лидера ОПЗД в Украине
Сенат Польши принял резолюцию в поддержку Украины
Эрдоган заявил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции
Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО
Депутаты требуют уволить главу МВД из-за скандала с Трухиным
Поклонская планирует заниматься «защитой прав россиян в Украине»
Николай Тищенко: Киев нужно готовить к жизни, а не к войне
Столтенберг: Россия стянула в Беларусь больше всего войск со времен Холодной войны
В Кремле прокомментировали переброску военных США в Европу
Началась встреча Зеленского и Эрдогана
Кто станет послом США в Украине и что о ней известно
«Если ситуация вынудит»: Трухин заявил о готовности сложить мандат

США готовятся предоставить мэру Киева Виталию Кличко танки и беспилотники для военной операции по освобождению Донбасса. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил политолог Кирилл Сазонов.

 «Виталий Кличко готовит военную операцию «Двойной удар» с целью освобождения Донецка и Луганска из-под контроля боевиков. По моей информации, мэр Киева собирает добровольческие батальоны на базе “Муниципальной варты” и уже договорился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном о поставках танков M1 Abrams, тактических транспортных средств JLTV, беспилотников Raven RQ и другого наступательного вооружения. Кличко ведет активные переговоры с лидерами США, Британии и ЕС с целью подготовки к военной операции», - написал  политолог.

Источники сообщили Сазонову, что Кличко уже создал неофициальный Штаб Освобождения Донбасса. Членами штаба стали кадровые офицеры Николай Поворозник, Андрей Крищенко и другие опытные военные.

«Операция будет молниеносной. Боевики не успеют перегруппироваться», - цитирует политолог источник из Штаба.  

Сазонов отметил, что в КГГА уже готовят финансирование операции, в частности, за счет столичного бизнеса. Источники утверждают, что должно хватить бюджетных средств, хотя многие застройщики уже заплатили в «военную кассу». 

 «Мы все рассчитали - киевский бюджет потянет эту спецоперацию. Чтобы подстраховаться, мы решили поднять стоимость общественного транспорта после окончания отопительного сезона. Киевляне должны знать, что они платят не за проезд, но за освобождение родного Донбасса!» - поясняет источник, близкий к мэрии Киева. 

Тем временем в Киеве началась неофициальная мобилизация. В добробат «Мунварта» уже набирают бывших АТОшников с опытом боевых действий. Далее в планах - официальный набор добровольцев. Также уже начался сбор средств среди киевлян и гостей столицы. Пожертвовать деньги можно, позвонив по телефонам горячей линии КГГА 15-51 или 044 205-73-37.

«Кампанией «Двойной удар» по освобождению Донбасса будет руководить лично Виталий Кличко, а на время своего пребывания на фронте вопросами Киева он попросил заняться своего брата - Владимира. Мои источники говорят, что таким образом Виталий хочет мягко ввести брата в политическую повестку. Кроме того, после завершения операции Виталий и Владимир Кличко хотят устроить объединительный бой на Донбасс-арене», - рассказал эксперт.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги