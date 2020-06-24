На территории 15 административных районов Ивано-Франковской области (Верховинский, Тлумацкий, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий, Долинский, Калушский, Богородчанский, Рожнятовский, Надворнянский, Городенковский, Косовский, Галицкий, Ивано-Франковский и Яремчанский городскоесоветы) в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов; 6 ФАП и 1 АТС; 8873 приусадебных участка; 3002 подвальных помещения; 3083,56 га с/х угодий; разрушено 110 км автодорог; повреждено 427,5 км автодорог; разрушено 90 и повреждено 130 мостов; отселены 285 человек; разрушено 1850 м берегоукреплений.

Об этом сообщает облуправление ГосЧС.

Для оказания помощи населению по ликвидации последствий непогоды было осуществлено 107 выездов, всего привлечено 255 единиц техники и 1090 человек, из них от ГосЧС 125 единиц техники и 490 человек личного состава.

Работниками пожарно-спасательной службы откачана вода из 60 жилых зданий и 5 объектов, отведена вода с 50 дворов (ориентировочно 9700 куб.), расчищено 5 участков автомобильных дорог от оползня протяженностью 75 м, убрано 12 поваленных деревьев с проезжих частей дорог, эвакуированы из зоны подтопления 285 человек и спасено 56 человек, оказана помощь по буксировке из зоны затопления водителям 6 транспортных средств, в которых находилось 11 человек и 2 собаки.

Загружены в вертолет ГосЧС Украины «Eurocopter Н225» 2150 кг продуктов питания (мука, сахар, крупы, хлеб) для жителей Верховинского района, с которыми из-за непогоды отсутствовало транспортное сообщение.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.