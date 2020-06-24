В связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье Укрзализныця временно, до преодоления последствий непогоды, отменила курсирование 7 пригородных поездов на отдельных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 24 июня не будут ходить 4 пригородных поезда Коломыя - Снятин, Снятин - Коломыя, Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта.

Также с 25 июня Укрзализныця отменила курсирование трех поездов Снятин - Коломыя, Коломыя - Снятин, Ворохта - Ивано-Франковск.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.