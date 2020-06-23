В результате взрыва дома в Киеве погибли двое сотрудников Укрзализныци и двое членов семей железнодорожников, сообщила пресс-служба компании.

«Всего в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются работниками локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница», - говорится в сообщении.

Сейчас 11 лицам компания предоставили для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции Киев-Пассажирский. Для них организованы все бытовые условия.

В дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Киеве, Укрзализныця предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь.

Кроме того, правление АО «Укрзализныця» рассмотрит вопрос предоставления одноразовой целевой финансовой помощи 11 семьям, пострадавшим в результате взрыва. Размер помощи составит от 100 до 500 тыс. грн на одну семью.

Также региональный филиал «Юго-Западная железная дорога» возьмет на себя расходы на организацию захоронений погибших работников. Кроме того, будут обеспечены все выплаты, предусмотренные коллективным договором.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.