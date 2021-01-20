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Сегодня, 20 января, около 11:00 в Днепровском районе Киева на улице Курнатовского, 26  в 5-этажном жилом доме произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба ГосЧС.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные 13-й и 43-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию бойцы установили, что в квартире на 3-м этаже на кухне произошел взрыв газа без последующего горения. В результате вылетели 2 стеклопакета (в кухне и комнате).

По предварительным данным, двое мужчин проводили газосварочные работы на стояке, когда произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

Обстоятельства данного происшествия устанавливает следствие.

К ликвидации последствий происшествия подразделения ГосЧС не привлекались.
ForUm

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