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Из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.    Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

По состоянию на вечер 23 июня в Черновицкой области  подтоплены 11 населенных пунктов, отселены 37 человек.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19, из них 1035 летальных, 16956 пациентов выздоровели. В Киеве зафиксирован 61 новый случай.

По состоянию на утро 23 июня 14 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Украина попала в «красную зону» по количеству инфицированных коронавирусом.  По состоянию на 23 июня в Украине на 386% выросло количество активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля.

Подозреваемый в убийстве 7 человек в Житомирской области Анатолий Захаренко  признан экспертами вменяемым.

Суд отменил подозрение Ивану Кузнецову, который погиб во время нападения на экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. 

Из-под завалов взорвавшегося дома в Киеве были извлечены тела 5 человек. Среди погибших – двое сотрудников Укрзализныци и двое членов семей железнодорожников.

Кабинет Министров Украины отстранил от должности заместителя министра иностранных дел Егора Божко, являющегося фигурантом по одному из уголовных дел, подозреваемым в котором выступает пятый президент Петр Порошенко.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что Служба безопасности Украины запретила ему доступ к государственной тайне. 

Президент Владимир Зеленский обратился к дальнобойщикам, нарушающим  габаритно-весовые ограничения на украинских дорогах.

В видеообращении президент рассказал, что он «со своими ребятами» нашел чат дальнобойщиков «ГВК. Весовой контроль» в Вайбере, где водители обсуждают дороги, по которым можно объехать пункты весового контроля. «Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, — засранцы», - сказал он.
ForUm

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