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Подозреваемый в убийстве 7 человек в Житомирской области Анатолий Захаренко  признан экспертами вменяемым, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебную психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и управлять ими, может осознавать значение своих действий и управлять ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера», - сказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Напомним, 22 мая около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области у частныого пруда 58-летний ​местный житель в ходе конфликта из охотничьего ружья застрелил семь человек.

На месте стрельбы правоохранители изъяли 5 единиц оружия, одно ружье принадлежит арендатору пруда.

По данным СМИ, в результате стрельбы погибли бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, военнослужащий Гостомельской воинской части НГУ Виталий Вульчин, еще двое военных с позывными Фин и Скандер, а также волонтер Роман Ханенко и сотрудник Национального авиационного университета Александр Белоус.

 
ForUm

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