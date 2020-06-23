Президент Владимир Зеленский обратился к дальнобойщикам, нарушающим габаритно-весовые ограничения на украинских дорогах.

В видеообращении президент рассказал, что он «со своими ребятами» нашел чат дальнобойщиков «ГВК. Весовой контроль» в Вайбере, где водители обсуждают дороги, по которым можно объехать пункты весового контроля.

«Там 17864 человека. Так вот, этот 864-й – это я», - сказал он.

Зеленский обратил внимание на то, что водители пытаются обойти перегрузки, чтобы не платить за это штрафы.

«Им все равно, что государство тратит на 1 км дорог, примерно, 1 миллион долларов. Мы решили побороть эту проблему. Договорились с СБУ, с Нацполицией и Госавтоинспекцией. Давайте сделаем пропускные пункты, чтобы не было перегрузите, но все равно как-то они объезжают», - рассказал президент.

«Подключился я к этой группе и посмотрел. Там дальнобойщики, водители, которые везут перегруженные машины, они друг другу говорят: «По Коблево едем, там свободно, там только полицейские», «На Умань не едем, там уже все серьезно». Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, — засранцы, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас тоже найдем, и будет больно», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский поручил МВД и СБУ бороться с перегруженными фурами на дорогах.