также в разделеОбщество
Из харьковской больницы, начавшей принимать больных COVID-19, увольняется персонал 8
Шмыгаль: Тотальный карантин грозит катастрофическими последствиями 8
К ослаблению карантина не готовы 14 областей Украины 18
Украина попала в «красную зону» по числу больных COVID-19 22
Подозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине признан вменяемым 18
Минздрав: Свадьбы на 50 человек проводить нельзя 21
За два месяца в Украине число активных больных COVID-19 выросло на 386% 20
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 29
Дубинский: Ответственность за гибель четырех людей из-за взрыва газа в жилом доме лежит на чиновниках 25
Суд отменил подозрение напавшему на Стерненко 19
СБУ лишила мэра Черкасс допуска к гостайне 36
Литва может открыть границу для украинцев с июля 20
В ВСУ число больных коронавирусом возросло на 13 человек 9
Минобразования: Единственным путем поступления в вузы является сдача ВНО 10
В Кабмине еще не решили, пойдут ли дети в школу 1 сентября 27
22 июня. Картина дня 29
Иран в ближайшие дни отправит «черный ящик» самолета МАУ во Францию 22
Кулик: За закрытие дела в отношении Burisma предлагали взятку в $50 миллионов 24

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19, из них 1035 летальных, 16956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего проведено 580 814 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1690 случаев;

Волынская область - 1894 случая;

Днепропетровская область - 1049 случаев;

Донецкая область - 368 случаев;

Житомирская область - 1295 случаев;

Закарпатская область - 2291 случай;

Запорожская область - 555 случаев;

Ивано-Франковская область - 2091 случай;

Кировоградская область - 631 случай;

Киев - 4429 случаев;

Киевская область - 2285 случаев;

Львовская область - 4220 случаев;

Луганская область - 73 случая;

Николаевская область - 366 случаев;

Одесская область - 1333 случая;

Полтавская область - 296 случаев;

Ривненская область - 3038 случаев;

Сумская область - 263 случая;

Тернопольская область - 1744 случая;

Харьковская область - 1844 случая;

Херсонская область - 188 случаев;

Хмельницкая область - 622 случая;

Черновицкая область - 4419 случаев;

Черкасская область - 605 случаев;

Черниговская область - 485 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 22 июня в Украине был подтвержден 681 новый случай COVID-19, количество больных возросло до 37 241 человека. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

91
Теги