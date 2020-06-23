По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19, из них 1035 летальных, 16956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего проведено 580 814 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1690 случаев;
Волынская область - 1894 случая;
Днепропетровская область - 1049 случаев;
Донецкая область - 368 случаев;
Житомирская область - 1295 случаев;
Закарпатская область - 2291 случай;
Запорожская область - 555 случаев;
Ивано-Франковская область - 2091 случай;
Кировоградская область - 631 случай;
Киев - 4429 случаев;
Киевская область - 2285 случаев;
Львовская область - 4220 случаев;
Луганская область - 73 случая;
Николаевская область - 366 случаев;
Одесская область - 1333 случая;
Полтавская область - 296 случаев;
Ривненская область - 3038 случаев;
Сумская область - 263 случая;
Тернопольская область - 1744 случая;
Харьковская область - 1844 случая;
Херсонская область - 188 случаев;
Хмельницкая область - 622 случая;
Черновицкая область - 4419 случаев;
Черкасская область - 605 случаев;
Черниговская область - 485 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро 22 июня в Украине был подтвержден 681 новый случай COVID-19, количество больных возросло до 37 241 человека.
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