также в разделеОбщество
Из харьковской больницы, начавшей принимать больных COVID-19, увольняется персонал 8
Шмыгаль: Тотальный карантин грозит катастрофическими последствиями 8
К ослаблению карантина не готовы 14 областей Украины 18
Украина попала в «красную зону» по числу больных COVID-19 22
Подозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине признан вменяемым 18
Минздрав: Свадьбы на 50 человек проводить нельзя 21
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 29
Дубинский: Ответственность за гибель четырех людей из-за взрыва газа в жилом доме лежит на чиновниках 25
Суд отменил подозрение напавшему на Стерненко 19
СБУ лишила мэра Черкасс допуска к гостайне 36
Литва может открыть границу для украинцев с июля 20
В ВСУ число больных коронавирусом возросло на 13 человек 9
Минобразования: Единственным путем поступления в вузы является сдача ВНО 10
В Кабмине еще не решили, пойдут ли дети в школу 1 сентября 27
В Украине снова растет число новых случаев COVID-19 91
22 июня. Картина дня 29
Иран в ближайшие дни отправит «черный ящик» самолета МАУ во Францию 22
Кулик: За закрытие дела в отношении Burisma предлагали взятку в $50 миллионов 24

По состоянию на 23 июня в Украине на 386% выросло количество активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Так, количество активных больных составляет 20 083. Показатель заболеваемости - 48 на 100 тыс. населения. Прирост активных подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил + 4,1%.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

во Львовской области - 240;

Закарпатской - 103;

Ривненской - 75;

Черновицкой - 62;

Волинской - 42;

Ивано-Франковской - 35;

Киеве – 61.

Среди заболевших преобладают женщины (57,6%) и люди в возрасте 30-69 лет (72,5%).

По состоянию на 22 июня в учреждениях здравоохранения имеются 25539 коек. Из этого количества - 4115 коек заняты больными COVID-19.

Напомним, по состоянию на 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19. За сутки зафиксировано 833 новых случая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги