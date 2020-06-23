По состоянию на 23 июня в Украине на 386% выросло количество активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Так, количество активных больных составляет 20 083. Показатель заболеваемости - 48 на 100 тыс. населения. Прирост активных подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил + 4,1%.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

во Львовской области - 240;

Закарпатской - 103;

Ривненской - 75;

Черновицкой - 62;

Волинской - 42;

Ивано-Франковской - 35;

Киеве – 61.

Среди заболевших преобладают женщины (57,6%) и люди в возрасте 30-69 лет (72,5%).

По состоянию на 22 июня в учреждениях здравоохранения имеются 25539 коек. Из этого количества - 4115 коек заняты больными COVID-19.

Напомним, по состоянию на 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19. За сутки зафиксировано 833 новых случая.