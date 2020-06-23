Кабинет Министров Украины отстранил от должности заместителя министра иностранных дел Егора Божка, являющегося фигурантом по одному из уголовных дел, подозреваемым в котором выступает пятый президент Петр Порошенко.

Соответствующее распоряжение №706-р от 19 июня обнародовано на правительственном портале.

«Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от выполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины», - говорится в тексте документа.

Напомним, Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко в июле 2018 года склонил к незаконному решению Божка, который в то время возглавлял Службу внешней разведки.

В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Во исполнение президентского указа Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

Как рассказал Божок, 10 апреля этого года ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины объявило ему подозрение в совершении уголовного преступления, а именно превышения военным служебным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода.

По его словам, 21 апреля Печерский райсуд столицы, а также 9 июня Апелляционный суд города Киева, рассматривая ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, признали указанное подозрение необоснованным, а ссылки на причинение материального ущерба безосновательными. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку какой-либо меры пресечения.

После этого ГБР повторно сообщило Божку о подозрении.