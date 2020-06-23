также в разделеПолитика
Обращение Рената Кузьмина о национальной идее уже поддержали ряд общественных деятелей 9
Зеленский утвердил новый состав Нацсовета реформ 15
Половина украинцев не доверяют Зеленскому 14
Погребинский: Межпарламентский диалог в «нормандском формате» – это возможность донести лидерам Германии и Франции реальное состояние дел в Украине 26
Немецкие депутаты: Вовлечение православной церкви в межпарламентский диалог «нормандского формата» Медведчука может быть полезным 9
Пилецкая: Украинская оппозиция на параде в Москве - это имиджевый «Сталинград» для Зеленского 39
Зеленский заявляет, что его не интересует ситуация с Порошенко 22
Молчаливые депутаты: почти 60 «слуг» ни разу не выступили в Раде 62
МИД: Сийярто собрался в Киев 26
Зеленский заявил, что добровольно заплатит штраф за нарушение карантина 19
Сенатор РФ: Изменения в конституцию должны сделать невозможным возвращение Крыма 36
Ренат Кузьмин предложил использовать свои представительства в Facebook и Telegram как площадку для общественных дискуссий о новой национальной идее 12
Народный депутат Ренат Кузьмин инициирует общественную дискуссию о национальной идее Украины 11
«Подарки русского народа»: Песков заявил, что у РФ нет территориальных претензий 32
Президент хочет, что абитуриенты из ОРДЛО поступали в вузы без ВНО 50
Зеленский подписал закон о прохождении ГИА и ВНО по желанию 47
Зеленский не ответил, поддержала ли Украина Канаду на выборах в Совбез ООН 14
«Это неизбежно»: Путин уверен, что руководство Украины приедет в Москву 35

Кабинет Министров Украины отстранил от должности заместителя министра иностранных дел Егора Божка, являющегося фигурантом по одному из уголовных дел, подозреваемым в котором выступает пятый президент Петр Порошенко.

Соответствующее распоряжение №706-р от 19 июня обнародовано на правительственном портале.

«Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от выполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины», - говорится в тексте документа.

Напомним, Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко в июле 2018 года склонил к незаконному решению Божка, который в то время возглавлял Службу внешней разведки.

В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Во исполнение президентского указа Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

Как рассказал Божок, 10 апреля этого года ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины объявило ему подозрение в совершении уголовного преступления, а именно превышения военным служебным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода.

По его словам, 21 апреля Печерский райсуд столицы, а также 9 июня Апелляционный суд города Киева, рассматривая ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, признали указанное подозрение необоснованным, а ссылки на причинение материального ущерба безосновательными. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку какой-либо меры пресечения.

После этого ГБР повторно сообщило Божку о подозрении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги