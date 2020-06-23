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По состоянию на утро 23 июня 14 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, не готовы дальше снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Напомним, по состоянию на 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19. За сутки зафиксировано 833 новых случая.

15 июня Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля.
ForUm

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